Министр спорта РФ не исключил изменения формата проведения Олимпиады

https://static.news.ru/photo/83167376-0c92-11eb-be12-fa163e074e61_660.jpg Часы обратного отсчёта до начала Олимпиады в Токио Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр спорта России Олег Матыцин не сомневается, что Олимпиада в Токио, которая была перенесена на лето 2021 года, состоится.

У меня нет и не может быть сомнений (что Олимпиада состоится), мы продолжаем готовиться в нормальном режиме, но скорее всего будет изменён формат, — заключил он.

Ранее министр спорт РФ выразил надежду, что подготовка к зимней и летней Олимпиадам не сорвётся из-за коронавируса.

Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность проведения Олимпийских игр-2020 в Токио, перенесённых на 2021 год, без зрителей. Об этом заявил руководитель МОК Томас Бах. Игры-2020 были отменены отменены в связи с пандемией коронавируса и перенесены на 2021 году. Тем не менее большинство японцев продолжают высказывать опасения, что эпидемия не завершится в следующем году. В частности, жителей Японии озадачивает вопрос изобретения вакцины, а также появление коллективного иммунитета к COVID-19.

В свою очередь, глава организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр — 2020 Ёсиро Мори заявил, что в случае если проведение летних Олимпийских игр в Токио со зрителями будет невозможным, Олимпиаду-2020 могут отменить вообще, писал NEWS.ru.