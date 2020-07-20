Свыше 70% жителей Японии высказались за отмену и перенос Олимпиады в Токио

https://static.news.ru/photo/96526324-c9b1-11ea-80e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

Граждане Японии хотят отменить или повторно перенести Олимпиаду, следует из результатов опроса, проведённого агентством Kyodo с 17 по 19 июля.

Известно, что Олимпийские игры 2020 года отменены в связи с пандемией коронавируса — соревнования состоятся в 2021 году. Тем не менее большинство японцев продолжают высказывать опасения, что эпидемия не завершится в следующем году. В частности, жителей Японии озадачивает вопрос изобретения вакцины, а также появление коллективного иммунитета к COVID-19.

Как выяснилось, лишь 23,9% респондентов высказываются за проведение Олимпиады в назначенные сроки. В то же время 36,4% опрошенных выступают за перенос игр, а 33,7% считают, что соревнования следует отменить, говорится в результатах опроса.

Что касается возможности проведения Олимпиады в Лондоне, против этой инициативы граждане Японии остро высказались в Сети. Так, японцы требуют не отбирать у страны право на проведение мероприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что победителей марафона среди мужчин и женщин на отложенной токийской Олимпиаде наградят во время церемонии закрытия впервые в истории Игр.