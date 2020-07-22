Оргкомитет: если зрителей не будет, Олимпиада в Токио может быть отменена

https://static.news.ru/photo/83d53b1c-cbec-11ea-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press

В случае если проведение летних Олимпийских игр в Токио со зрителями будет невозможным, Олимпиаду-2020 могут отменить вообще. Об этом сообщил глава организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр — 2020 Ёсиро Мори.

По его словам, сократить число зрителей на Олимпиаде, которая должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года и стать самой масштабной по числу видов спорта, механически невозможно. Он заявил, что сокращение числа зрителей должно быть «обоснованным чем-то», например, если на Играх будут присутствовать только японские зрители. При этом проведение Олимпиады без зрителей, по его словам, не рассматривается.

Если случится так, что возможно только такое, то придётся думать. В этом случае, возможно, встанет вопрос об отмене, — заявил глава оргкомитета в интервью телеканалу NHK.

Он добавил, что в первую очередь развитие событий будет зависеть от того, как скоро появится вакцина от коронавируса. По его мнению, Олимпиада вряд ли будет вновь перенесена.

Зимой 2022 года будет Олимпиада в Пекине, в 2024-м — в Париже, всё расписано до 2028 года. Вероятности, что Париж нам уступит, нет, — сказал Мори.

По его словам, главный вопрос предстоящей Олимпиады — это то, «насколько можно быть уверенным в том, что соревнования будут безопасными для людей». Чтобы решить его, нужно учесть необходимость проведения ПЦР-тестов при въезде в Японию, создание вакцины и лекарства от коронавируса, готовность системы здравоохранения, а также меры безопасности при проведении тренировок, проживании, переездах. Мори сообщил, что сейчас обсуждается вопрос сокращения дополнительных расходов по 200 пунктам, почти 50 из которых представляют собой вопросы первостепенной важности, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что граждане Японии хотят отменить или повторно перенести Олимпиаду, следует из результатов опроса, проведённого агентством Kyodo с 17 по 19 июля.