Министерство спорта РФ готово ко второй волне коронавируса

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Министерство спорта России не будет сокращать финансирование по календарю соревнований внутри страны и за рубежом в случае второй волны коронавируса, сказал глава ведомства Олег Матыцин.

Мы не будем сокращать бюджетное финансирование по календарю соревнований внутри страны и за рубежом, не планируем сокращать количество тренеров и спортсменов в центрах спортивной подготовки, несмотря на все сложности. Мы...