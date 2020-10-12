Министерство спорта РФ готово ко второй волне коронавируса

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его ведомство готово ко второй волне инфекции коронавируса.
Все готовы ко второй волне инфекции. Мы готовы работать в режиме карантина в случае, если это понадобится. Второй этап действий в борьбе с коронавирусом уже будет проще. Надеюсь, в целом риски будут минимальны. У нас есть опыт работы с Роспотребнадзором, — сказал министр по итогам встречи с президентами спортивных федераций.
Также министр выразил надежду, что подготовка к зимней и летней Олимпиадам не сорвётся из-за коронавируса.
Все федерации проводят отчётно-выборные конференции в соответствии с уставом, намечают план к Олимпийским играм — и зимним (2022), и летним (2021). Надеюсь, сезон не будет сорван из-за пандемии коронавируса и все старты состоятся, — добавил министр.
Ранее сообщалось, что Министерство спорта России не будет сокращать финансирование по календарю соревнований внутри страны и за рубежом в случае второй волны коронавируса, писал NEWS.ru.
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