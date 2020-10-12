Минспорт РФ не намерен сокращать финансирование по календарю соревнований

https://static.news.ru/photo/a26acef2-0c83-11eb-8dee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство спорта России не будет сокращать финансирование по календарю соревнований внутри страны и за рубежом в случае второй волны коронавируса, сказал глава ведомства Олег Матыцин.

Мы не будем сокращать бюджетное финансирование по календарю соревнований внутри страны и за рубежом, не планируем сокращать количество тренеров и спортсменов в центрах спортивной подготовки, несмотря на все сложности. Мы будем выступать за всевозможную реализацию программ, — сказал Матыцин на встрече с президентами спортивных федераций.

Также он добавил, что спорт останется в здоровом состоянии и Минспорт делает всё возможное, несмотря на рост заболеваемости, на федеральных спортивных базах, чтобы обезопасить тренеров и спортсменов.

Мы каждый день отслеживаем ситуацию. Приближается очень важный зимний сезон, всё ближе дата проведения Олимпийских игр, так что мы должны быть уверены, чтобы процесс не нарушался, — сказал Матыцин.

Ранее Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта России разработало регламент на случай второй волны пандемии коронавируса, писал NEWS.ru. Кроме того, глава ведомства отметил, что в России пока нет необходимости в возврате ограничений при проведении спортивных соревнований и тренировок на фоне роста заболеваемости коронавирусом.