Медведева призналась в зависти к другим фигуристкам

https://news.ru/storage/news/3b9236044f6fab307d28addcc0066bab/2b449fac-ce88-4f40-8df9-961f46563711_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятных чертах своего характера.

«Было и такое, что я завидовала своим коллегам. Порой понимаю, насколько ужасный я человек», — сказала фигуристка в эфире Love Radio.

Спортсменка добавила, что её не раз подставляли другие фигуристы, а она отвечала им тем же.

На первенстве страны — 2018 Медведева заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

За свою карьеру Медведева выиграла два золота чемпионата мира, два золота чемпионата Европы и финала Гран-при. На Олимпиаде в Пхёнчхане она уступила соотечественнице Алине Загитовой.

Как писал News.ru, Тарасова призвала «оставить надежду» Медведевой.