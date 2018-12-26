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Медведева призналась в зависти к другим фигуристкам

Российская фигуристка Евгения Медведева Булкин Сергей/News.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятных чертах своего характера.

«Было и такое, что я завидовала своим коллегам. Порой понимаю, насколько ужасный я человек», — сказала фигуристка в эфире Love Radio.

Спортсменка добавила, что её не раз подставляли другие фигуристы, а она отвечала им тем же.

На первенстве страны — 2018 Медведева заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

За свою карьеру Медведева выиграла два золота чемпионата мира, два золота чемпионата Европы и финала Гран-при. На Олимпиаде в Пхёнчхане она уступила соотечественнице Алине Загитовой.

Как писал News.ru, Тарасова призвала «оставить надежду» Медведевой.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева
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