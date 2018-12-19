Медведева показала новую короткую программу

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Евгения Медведева

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 фигуристка Евгения Медведева представила новую короткую программу на тренировке перед чемпионатом России.

Медведева исполняет новую короткую программу под музыку Джакомо Пуччини из оперы «Тоска». Постановщиком выступил узбекистанец Миша Ге. Программу, которую Медведева исполняла ранее, ставили канадские специалисты из команды Брайана Орсера.

Чемпионат России — 2018 по фигурному катанию проходит с 19 по 23 декабря в Саранске.

Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР, писал News.ru.