https://static.news.ru/photo/30ecfb8e-1a6b-11ea-a94d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Уйба Фото: fmbaros.ru

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что во время Олимпийских игр 2020 года в Токио для обслуживания атлетов сборных России по различным видам спорта будет создан специализированный медицинский центр.

Будут очень тяжелые климатические условия, это будет самый пик жары и влажности. Мы уже побывали в Японии, наша задача — создать единый медицинский центр для спортсменов сборной России. Что мы сейчас и делаем, — цитирует Уйбу РИА Новости.

Из-за сильной жары летом в столице Японии Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе марафона и соревнований по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро. Ранее News.ru писал о том, что власти Токио хотели сохранить право проведения марафона на Олимпийских играх — 2020 в городе и предлагают провести соревнования в ночное время.