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Матч с Кокориным пройдёт в «Бутырке» в день Крещения

Александр Кокорин Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр Кокорин

спорт [ версия для печати ]

Футбольный матч в столичном СИЗО-2 «Бутырка» с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева может состояться в праздник Крещения, 19 января, сообщила зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва.

«Организаторы уверяют, что матч состоится и они постараются сделать все максимально ярко. Детали, возможно, появятся в первый рабочий день года, 9 января. Я с этой даты буду тревожить ФСИН, чтобы конкретно сказали — когда, что и как», — рассказала член ОНК в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

По её словам, организатором наравне с правозащитниками выступит команда «Сорок Сороков», которая уже играла в футбол с сотрудниками «Бутырки».

Ранее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что никакого матча в следственном изоляторе не будет, а «над положением ребят кто-то явно издевается, придумывая такие мероприятия», писал News.ru.

Кокорин, его брат и Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Срок их содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора.


#АлександрКокорин #ПавелМамаев #Бутырка
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