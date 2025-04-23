Мама несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова в разговоре с NEWS.ru заявила, что тренер Константин Медовиков также сексуально домогался ее дочери. По ее словам, уголовное дело не было возбуждено, а тренер уволился из спортивного центра в феврале.

Мы сами писали на него заявление в следственный отдел, его вызвали, но дело не возбудили. Дочь подходит ко мне и говорит, что тренер ее сильно обнимает и трогает ниже поясницы. Написала сообщение тренеру с требованием прекратить оказывать знаки внимания дочери, на что он ответил, что «больше это не повторится». Отвели дочь к спортивному психологу. Она рассказала психологу, что тренер довольно продолжительное время трогает ее ниже пояса и за грудь. Он уволился в феврале почти сразу после нашей истории. Пусть СК проверяет, мы все доказательства предоставим, — сказала Хохлова.