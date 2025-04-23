«Лез под майку, укусил за грудь»: тренер домогался 12-летней фигуристки Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера

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Мама юной фигуристки Татьяна Антонова заявила РИА Новости, что тренер Константин Медовиков неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери Дарьи Антоновой во время тренировок. Инцидент произошел на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры».

Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил, — сказала мама фигуристки.

Дочь рассказала матери о неподобающем поведении тренера спустя некоторое время, во время других соревнований. Фигуристку перевели к другому специалисту внутри школы. Антонова приняла решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы, однако, по ее словам, ей там не верят.

Мама спортсменки рассказала, что после ее письма Медовиков прекратил работу в школе, однако он остался в президиуме региональной федерации. Следственный комитет России по Новосибирской области заявил NEWS.ru о начале проверки инцидента.

Ранее фигуристка Вероника Жилина заявила о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова, который в прошлом был ее тренером. 16-летняя спортсменка призналась, что на сборах он приходил к ней в номер и долго уговаривал сделать ему массаж. Также он мог явиться к ней с банкой пива, как утверждает фигуристка.