Малкин поддержал отказавшегося от Матча звёзд Овечкина

https://news.ru/storage/news/3b601918d308ee84e6a60245e778758a/c5bc800f-f03d-4f89-a14f-67d3e4d28b41_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Малкин и Александр Овечкин

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Евгений Малкин поддержал другого россиянина — Александра Овечкина, форварда «Вашингтона», который отказался от участия в Матче звёзд НХЛ.

«Я понимаю Овечкина, он сыграл длинный сезон прошлый, и в этом году много игр прошло уже», — цитирует Малкина «Спорт-Экспресс».

Хоккеист добавил, что принимать участие в этом матче интересно только первые два-три раза, а потом игроки справедливо предпочитают пропустить это событие.

Овечкин отказался играть в Матче звёзд, потому что решил в это время отдохнуть и подготовиться ко второй части регулярного чемпионата текущего сезона.

Матч всех звёзд НХЛ состоится 26 января 2019 года в Сан-Хосе, штат Калифорния. Он станет 64-м по счёту и вторым, проводимым в Сан-Хосе.

НХЛ запретила Малкину почтить память жертв в Магнитогорске, писал News.ru.