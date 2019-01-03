Малкин поддержал отказавшегося от Матча звёзд Овечкина

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Евгений Малкин поддержал другого россиянина — Александра Овечкина, форварда «Вашингтона», который отказался от участия в Матче звёзд НХЛ.
«Я понимаю Овечкина, он сыграл длинный сезон прошлый, и в этом году много игр прошло уже», — цитирует Малкина «Спорт-Экспресс».
Хоккеист добавил, что принимать участие в этом матче интересно только первые два-три раза, а потом игроки справедливо предпочитают пропустить это событие.
Овечкин отказался играть в Матче звёзд, потому что решил в это время отдохнуть и подготовиться ко второй части регулярного чемпионата текущего сезона.
Матч всех звёзд НХЛ состоится 26 января 2019 года в Сан-Хосе, штат Калифорния. Он станет 64-м по счёту и вторым, проводимым в Сан-Хосе.
НХЛ запретила Малкину почтить память жертв в Магнитогорске, писал News.ru.