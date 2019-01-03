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НХЛ запретила Малкину почтить память жертв в Магнитогорске

Евгений Малкин Adam Lacy/Icon Sportswire/Global Look Press

Евгений Малкин

спорт [ версия для печати ]

Российский хоккеист нападающий «Питтсбурга», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Евгений Малкин получил отказ от руководства лиги на просьбу надеть траурную повязку на следующий матч регулярного чемпионата.

«Я хотел надеть траурную повязку на свитер. Сегодня созванивались с НХЛ, но они не разрешили. Сказали, что не положено на одного игрока только делать», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что хотел написать слова поддержки на клюшке, но позже отказался от этой идеи. Решено написать их на коньках.

Малкин также пообещал выставить на аукцион свои клюшки, коньки и майки. Вырученные деньги пойдут на помощь выжившим и родственникам погибших.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли — уроженец Магнитогорска. Ранее он поддержал родственников жертв постом в Instagram.

Трагедия случилась 31 декабря 2018 года. Основная версия — взрыв бытового газа на втором этаже здания.


#НХЛ #ЕвгенийМалкин
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