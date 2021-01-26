Лыжник Большунов впервые прокомментировал инцидент с финном Мяки

https://static.news.ru/photo/892a9a00-5fe7-11eb-b913-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Granada/wikipedia.org

Российский лыжник Александр Большунов впервые публично высказался об инциденте во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Он признался, что сожалеет о своём поведении.

На финише Александр сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его.

В частности, с критикой в адрес Большунов выступил тренер сборной Норвегии. Впрочем, норвежцы в принципе не стесняются критиковать россиян вне зависимости от того, есть для этого объективный повод или нет. Символично, что в итоге свой комментарий по ситуации спортсмен дал именно норвежским СМИ — он высказался о ситуации в интервью телеканалу NRK.

Я понимаю, что мой поступок после финиша был неправильным. Я сожалею о нём и больше не буду так делать, — сказал Александр.

Он пояснил, что на самом деле произошло после финиша. Большунов рассказал, что хотел просто поговорить с Мяки и узнать, зачем финн его подрезал. Однако лыжи были очень быстрыми и Александр не сумел вовремя затормозить. Вместе с тем он подчёркивает, что и сейчас убеждён: сам Мяки на финише повёл себя неспортивно, заблокировав россиянина на решающем отрезке. Однако наказание Большунов принял спокойно.

Это решение жюри, с которым я согласен. Я действовал неправильно после финиша, но с другой стороны, я не понимаю, почему финна не дисквалифицировали за то, что он сделал до финишной черты, — резюмировал лыжник.

Ранее NEWS.ru писал, что комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал людей, пожалевших, что Большунов не повёл себя ещё агрессивнее, назвав их идиотами. Он также положительно оценил извинения, которые официально принесли сам Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.