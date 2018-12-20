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«Локомотив» останется без Геркуса

Илья Геркус (справа) Сергей Булкин/News.ru

Илья Геркус (справа)

спорт [ версия для печати ]

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус покинет свой пост 29 декабря. Решение принято советом директоров клуба, сообщает «Чемпионат».

Уход Геркуса из клуба связан с недопониманием с советом директоров. В скором времени Геркус может получить должность в Российской премьер-лиге (РПЛ) или Российском футбольной союзе (РФС).

Геркус работает в системе «Локомотива» с 2016 года. Ранее генеральный директор «железнодорожников» занимал пост советника президента РПЛ, а ныне исполняющего обязанности президента РФС Сергея Прядкина. Геркус работал также в структуре петербургского «Зенита». С 2008 года он занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, а с 2011-го — по стратегическому развитию клуба. «Локомотив» при Геркусе стал чемпионом России в сезоне 2017/18, а также завоевал Кубок России в сезоне 2016/17.

Как писал News.ru, бывший муж Бузовой покинет «Локомотив».


#футбол #Локомотив #ИльяГеркус
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