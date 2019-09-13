Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках форума «Россия — спортивная держава».
Мы совместим проведение форума с советом при президенте. Мы проводим его два раза в год, один раз он будет совмещаться с этим форумом, — сказал Левитин, который добавил, что в рамках совета впервые будет проанализировано состояние физкультуры и спорта в каждом субъекте страны.
Он сообщил, что у губернаторов будет возможность доложить о проблемах, существующих у жителей городов, сельских поселений, и о том, что нужно сделать, чтобы доступ к занятиям физкультурой и спортом был для всех.
Это главный вопрос совета, — сказал он.
Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что форум «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, который пройдёт с 10 по 11 октября, планируют посетить министры спорта нескольких стран СНГ, писал News.ru.