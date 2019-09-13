https://static.news.ru/photo/467738ae-d56d-11e9-a62e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Мы совместим проведение форума с советом при президенте. Мы проводим его два раза в год, один раз он будет совмещаться с этим форумом, — сказал Левитин, который добавил, что в рамках совета впервые будет проанализировано состояние физкультуры и спорта в каждом субъекте страны.

Он сообщил, что у губернаторов будет возможность доложить о проблемах, существующих у жителей городов, сельских поселений, и о том, что нужно сделать, чтобы доступ к занятиям физкультурой и спортом был для всех.

Это главный вопрос совета, — сказал он.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что форум «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, который пройдёт с 10 по 11 октября, планируют посетить министры спорта нескольких стран СНГ, писал News.ru.