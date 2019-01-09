Легков отметил успехи российских лыжников

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Александр Легков

Олимпийский чемпион в лыжных гонках россиянин Александр Легков оценил выступление сборной России в текущем сезоне.

«В команде закрепилась талантливая молодёжь, и можно только радоваться, что смена поколений прошла так безболезненно. На каждом этапе Кубка мира есть победы, подиумы», — приводят слова Легкова «Известия».

По мнению Легкова, Устюгов был в очень хорошем физическом состоянии на прошедшем старте «Тур де Ски», где россиянин стал вторым в общем зачёте. Легков также отметил, что пропуск начала сезона для Устюгова помог ему хорошо выступить в «Тур де Ски». Олимпийский чемпион добавил, что на данный момент необходимо правильно восстановиться и провести хорошую подготовительную работу, чтобы в дальнейшем бороться за медали на Кубке мира и предстоящем чемпионате мира.

«Ребята способны обгонять своих конкурентов и уже готовы к большим победам. Уверен в них», — подытожил Легков.

Российские лыжники Сергей Устюгов и Наталья Непряева стали вторыми в общем зачёте «Тур де Ски». На счету сборной России 24 медали в 36 гонках в текущем сезоне.