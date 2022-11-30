ESPN: легенду бразильского футбола Пеле госпитализировали

Фото: Rahel Patrasso/Xinhua/Globalv look Press

Пеле

Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, внепланово госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, передает ESPN Brasil. По информации телеканала, врачи выявили у бывшего нападающего многочисленные отеки и сердечную недостаточность.

По прибытии в госпиталь медицинский персонал, ухаживающий за футболистом, подтвердил состояние анасарки (генерализованный отек), эдемигемический синдром (генерализованный отек) и даже выявил «декомпенсированную сердечную недостаточность», — говорится в сообщении.

Проведенная в последние месяцы химиотерапия не дала результата. На данный момент Пеле проходит обследование, прогнозов по его выписке из больницы нет. Информацию о госпитализации Пеле подтвердила его жена Марсия.

В сентябре 2021 года он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря Пеле был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже ESPN сообщил, что у экс-футболиста были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

Раннее стало известно о смерти бывшего полузащитника московского «Спартака» и сборной Латвии Андрея Рубина. Спортсмен скончался в возрасте 43 лет. В Латвийской футбольной федерации назвали его одним из лучших футболистов. Представители федерации выразили соболезнования родственникам спортсмена.