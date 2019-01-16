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Легенда биатлона распёк «бездельника» Шипулина

Антон Шипулин Сергей Лантюхов/News.ru

Антон Шипулин

спорт [ версия для печати ]

Четырёхкратный олимпийский чемпион советский биатлонист Александр Тихонов раскритиковал бывшего биатлониста сборной России Антона Шипулина за решение принять участие в выборах в Госдуму.

«А больше идти некуда! Везде же надо работать, они там сидят, хоть бы один из них вышел на трибуну», — цитирует его Sport24.

Тихонов добавил, что Шипулин не использовал свой спортивный потенциал.

Шипулин завершил спортивную карьеру из-за того, что спорт, по его мнению, стал «слишком грязным». О своём решении спортсмен объявил 25 декабря 2018 года. Россиянин — олимпийский чемпион в эстафете в 2014 году. Он был лидером сборной России на протяжении последних двух олимпийских циклов. На Игры в Пхёнчхан биатлонист не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Как писал News.ru, Шипулин признал гениальность победивших на КМ россиян.


#биатлон #АлександрТихонов
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