Легенда биатлона распёк «бездельника» Шипулина

https://news.ru/storage/news/31e3af868b6435eb065f021fe2d351ae/4619eb00-5b22-49c3-81b2-89edb820620a_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Антон Шипулин

Четырёхкратный олимпийский чемпион советский биатлонист Александр Тихонов раскритиковал бывшего биатлониста сборной России Антона Шипулина за решение принять участие в выборах в Госдуму.

«А больше идти некуда! Везде же надо работать, они там сидят, хоть бы один из них вышел на трибуну», — цитирует его Sport24.

Тихонов добавил, что Шипулин не использовал свой спортивный потенциал.

Шипулин завершил спортивную карьеру из-за того, что спорт, по его мнению, стал «слишком грязным». О своём решении спортсмен объявил 25 декабря 2018 года. Россиянин — олимпийский чемпион в эстафете в 2014 году. Он был лидером сборной России на протяжении последних двух олимпийских циклов. На Игры в Пхёнчхан биатлонист не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Как писал News.ru, Шипулин признал гениальность победивших на КМ россиян.