Легенда биатлона отказал Драчёву во вкладе в успех Логинова

https://news.ru/storage/news/8f0f95bf1bc24e1bfacbfb4e19351a80/34004055-0244-4902-a500-000f5f50292e_850.jpg Alexandr Yakovlev/Global Look Press

Александр Тихонов

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) четырёхкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов высказался по поводу причастности к успехам российского биатлониста Александра Логинова нынешнего президента организации Владимира Драчёва.

«Смотрю биатлон, радуюсь успехам Логинова, но не могу согласиться с поздравлениями Драчева и Хованцева с этими успехами. Эти люди никакого отношения к Логинову не имеют», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Он добавил, что самую действенную помощь биатлонисту оказывали тренер Александр Касперович и бывший президент СБР Александр Кравцов. По мнению Тихонова, именно они помогли Логинову не сломаться, когда тот отбывал допинговую дисквалификацию.

Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

На этапе Кубка мира в Нове-Место в 2018 году он завоевал две серебряных медали.

Логинов снова проиграл Бё на этапе Кубке мира, писал News.ru.