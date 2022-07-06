«Леброн был бы уже дома»: тренер об арестованной в России баскетболистке Тренер арестованной баскетболистки Грайнер связала бездействие властей США с гендерным вопросом

Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

Бриттни Грайнер

Главный тренер «Финикса» Ванесса Найгаард связала бездействие властей США в отношении задержанной в России баскетболистки Бриттни Грайнер с вопросом ценности женщин, чернокожих и лесбиянок, сообщает Fox News. Ранее Бриттни Грайнер в День независимости США направила президенту США Джо Байдену письмо с просьбой освободить ее.

Будь на ее месте Леброн, он бы уже был дома, верно? Это вопрос о ценности женщин, вопрос о ценности чернокожего населения. Это также вопрос о ценности лесбиянок. Мы знаем все эти вещи. Так вот, это причиняет боль еще сильнее. Здорово, что она смогла донести до нас это сообщение. Надеюсь, это привлечет внимание людей, — заявила Найгаард.

18 февраля двукратная олимпийская чемпионка США прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из её багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло. Против неё возбуждено дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее резидент США Джо Байден ознакомился с письмом арестованной в России баскетболистки Бриттни Грайнер, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она не сообщила, как Байден отреагировал на послание.