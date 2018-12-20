Ласицкене может получить допуск к международным стартам

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Мария Ласицкене

Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Мария Ласицкене, Мария Аглицкая, Сергей Шубенков и Ольга Муллина отправили в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) свои заявки на участие в международных стартах.

«Как известно, 4 декабря совет в Монако решил не восстанавливать в правах нашу федерацию. В тот же день мы написали письмо с просьбой направить нам регламент подачи заявок на 2019 год», — сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева порталу Team Russia.

Она добавила, что первая заявка поступила от серебряного призёра чемпионата мира — 2018 в помещении прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой.

Помимо вышеперечисленных спортсменов, заявки направили также Валерий Пронкин, Александр Меньков, Полина Миллер, Илья Иванюк, Георгий Горохов, Константин Шабанов, Александр Скоробогатько.

Как писал News.ru, российская легкоатлетка дисквалифицирована на четыре года.