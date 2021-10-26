Кудрявцева раскритиковала слова Навки о мужской художественной гимнастике

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева отреагировала на слова экс-фигуристки Татьяны Навки о том, что та испытала культурный шок, когда увидела выступление мужчины в этом виде спорта. Слова Кудрявцевой приводит «Чемпионат.com».

Не считаю, что это правильно. У нас такой мир, что в любом случае к такому нужно было быть готовыми и принимать это как-то. А не в оскорбительной форме об этом говорить. Считаю, что это грубовато было, — сказала Кудрявцева.

21 июля экс-фигуристка Татьяна Навка выразила недоумение после выступления мужчины-гимнаста в спортивном купальнике. Она испытала культруный шок, раскритиковала толенрантность и понадеялась, что в России подобного никогда не будет.

За это её раскритиковали американские экс-коллеги: Габриэлла Пападакис и Кейтлин Уивер. Но поддержала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова.