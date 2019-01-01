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Кудерметова разгромила Павлюченкову на турнире WTA

Li Ran/Xinhua/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира WTA. Соревнования проходят в китайском Шэньчжэне.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:2, сообщает Championat.com. Спортсменки «выясняли отношения» на корте в течение 95 минут. На счету Кудерметовой два эйса и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Соперницы впервые встретились друг с другом. В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне победившая россиянка сыграет с соотечественницей Верой Звонарёвой.

Ранее News.ru сообщал об успешном старте теннисиста из РФ Евгения Донского. На турнире ATP в Индии спортсмен обыграл испанца Пабло Андухару в первом круге со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (8:6).


#теннис #спорт #WTA
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