Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ

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Никита Кучеров (второй слева)

«Тампа Бэй» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 6:5 (ОТ).

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка за результативность. 25-летний нападающий был признан первой звездой встречи. Он дважды ассистировал Стивену Стэмкосу и раз — Тайлеру Джонсону.

Кроме того, Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ. В его активе 61 (17+44) очко. У идущего вторым финна Микко Рантанена из «Колорадо» 59 (16+43) баллов.

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