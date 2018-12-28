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Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров (второй слева) Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Никита Кучеров (второй слева)

спорт [ версия для печати ]

«Тампа Бэй» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 6:5 (ОТ).

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка за результативность. 25-летний нападающий был признан первой звездой встречи. Он дважды ассистировал Стивену Стэмкосу и раз — Тайлеру Джонсону.

Кроме того, Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ. В его активе 61 (17+44) очко. У идущего вторым финна Микко Рантанена из «Колорадо» 59 (16+43) баллов.

Ранее News.ru сообщал, что молодёжная сборная России с победы стартовала на чемпионате мира. Команда Валерия Брагина уверенно разобралась с датчанами.


#хоккей #НикитаКучеров #Тампа-Бэй
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