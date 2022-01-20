Концепцию развития детско-юношеского спорта утвердили в России

В России утвердили концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года, сообщает «Парламентская газета». К указанному сроку планируется достичь того, чтобы не менее 90% детей занимались спортом систематически. Для этого необходим доступ к инфраструктуре, квалифицированные тренеры и цифровая трансформация сферы.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в регионах организуют спортклубы — прежде всего в школах.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила, что необходимо разделять физкультуру в учебных заведениях и спорт высоких достижений.

Созданная в СССР система массового спорта была великолепной, её копировали во многих странах, и в тех реалиях она позволяла воспитать даже олимпийского чемпиона. Но спорт, пожалуй, как ничто другое, быстро меняется, и наши специалисты не всегда успевают за происходящими изменениями, новыми видами и подходами. Часто мы живём прошлыми победами, а мир в это время уходит вперёд. Разрабатывая спортивные концепции, нужно в первую очередь быть современными, — сказала она.

Ранее ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров заявил, что с 1 января 2022 года россияне получат новый налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Получение данной выплаты позволит им сэкономить до 15,6 тысячи рублей в год.