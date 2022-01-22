Коммунист сравнил указания Минспорта Украины с требованиями фашистов

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что указания Министерства спорта Украины для собственных спортсменов напоминают инструкциях фашисткой Германии. Такой была реакция политика на известие о том, что украинским спортсменам запрещено давать на Олимпиаде в Пекине интервью на русском языке, а также рекомендовано избегать совместных фотографий с россиянами, сообщает Sport24.

Эта ситуация напоминает о тех инструкциях, которые давали в фашисткой Германии, когда готовили спортсменов к Олимпиаде. Там тоже издевались над спортсменами, оголтелый, неприкрытый расизм и шовинизм. МОК по этому поводу должен немедленно сделать какие-то заявления, — заявил политик.

Также Малинкович отметил, что такие требования могут негативно повлиять на сборную Украины. Спортсмены будут больше сконцентрированы на том, как не дать случайно интервью на русском языке, а не на результатах.

Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, взявшая бронзу на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, обнялась и отпраздновала успех с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото. В соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток. Впоследствии украинка подверглась массовой травле в социальных сетях и СМИ. Её вызвали на беседу в Министерство обороны Украины.