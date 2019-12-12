Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении России.
11 декабря Комиссия спортсменов WADA в ходе телеконференции обсудила решение исполкома WADA в отношении российского спорта.
Председатель комитета спортсменов подтвердил, что они не рассматривают подачу такой апелляции, —
сообщилиРИА Новости в пресс-службе WADA.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Ранее NEWS.ru писал, что комитет атлетов WADA собирается инициировать ужесточение санкций против России и добиться запрета для спортсменов из РФ участвовать в состязаниях даже в нейтральном статусе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен