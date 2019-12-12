https://static.news.ru/photo/afa1a5c2-1cd4-11ea-aa3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении России.

11 декабря Комиссия спортсменов WADA в ходе телеконференции обсудила решение исполкома WADA в отношении российского спорта.

Председатель комитета спортсменов подтвердил, что они не рассматривают подачу такой апелляции, — сообщили РИА Новости в пресс-службе WADA.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Ранее NEWS.ru писал, что комитет атлетов WADA собирается инициировать ужесточение санкций против России и добиться запрета для спортсменов из РФ участвовать в состязаниях даже в нейтральном статусе.