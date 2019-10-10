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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель на пленарном заседании в рамках форума «Россия — спортивная держава» заявил, что создание инфраструктуры является самым важным в развитии спорта.

Мы должны готовить тренеров, спортивный врачей, чтобы развивать эту систему, показывать лучшие результаты. Самым важным в этом вопросе является развитие инфраструктуры, ведь именно благодаря инфраструктуре могут развиваться новые виды спорта....