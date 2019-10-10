Министр спорта России Павел Колобков на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде заявил, что будущее мирового спорта невозможно представить без России.
Без России невозможно представить будущее мирового спорта, мы готовы работать под эгидой МОК, проводить крупные соревнования, — сказал Колобков.
Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что Россия ориентируется на международные нормы в вопросе законодательства, писал News.ru.
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