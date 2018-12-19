Кокорин посоветовал читать Дюма и УК РФ

https://news.ru/storage/news/bfcefbd3d956dde418f10c8a444f6be6/8644d99f-78d1-4683-94e3-8ada7ad875c2_850.jpg Григорий Сысоев/РИА Новости

Член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев рассказал, какие книги читает находящийся под стражей нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

«Кокорин поделился книжными преференциями. На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был „Граф Монте-Кристо“», — сказал Еникеев RT.

Он добавил, что сейчас Кокорин занят также чтением писем, которые ему приходят в СИЗО. По словам Еникеева, футболист рекомендовал россиянам прочитать ещё и Уголовный кодекс РФ.

Московский городской суд признал законным продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 февраля 2019 года, писал News.ru.