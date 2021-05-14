Коби Брайанта включили в Зал славы баскетбола

https://static.news.ru/photo/eb2ad2d0-4088-11ea-8183-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastien Meunier, via www.imago

В США бывший игрок команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант посмертно введён в Зал славы баскетбола Джеймса Нейсмита. Официальная церемония состоялась в городе Анаксвилле, штат Конектикут. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в Зал славы были включены чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман.

Новые имена для Зала славы были озвучены ещё в апреле 2020 года, церемония была намечена на август прошлого года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли.

41-летний Коби Брайант погиб при крушении вертолёта 26 января 2020 года недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с ним разбилась его 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Баскетбольную карьеру Коби Брайант завершил в 2016 году. В составе «Лос-Анджелес Лейкерс», где он играл на протяжении 20 сезонов, он стал пятикратным чемпионом НБА. Кроме того, со сборной США Брайант стал двукратным чемпионом Олимпийских игр (2008, 2012). Баскетболист занимает четвёртое место в списке самых результативных игроков НБА всех времён (33 643 очка).