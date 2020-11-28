Коби Брайант будет внесён в зал славы НБА в мае 2021 года

https://static.news.ru/photo/201863a6-31f4-11eb-b4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Погибший баскетболист Коби Брайант будет внесён в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации в мае 2021 года, сообщили в организации.

Церемония продлится три дня, с 13 по 15 мая. Помимо погибшего в 2020 году спортсмена будут чествовать лучших американских баскетболистов начала 2000-х годов — Тима Данкана и Кевина Гарнетта, сообщают «Известия».

Изначально торжественное мероприятие планировалось провести в августе 2020 года, но оно было отложено на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Звезда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта в Лос-Анджелесе 26 января 2020 года. Вместе с Брайантом погибла его дочь — Джанна Мария. Ей было 13 лет. Всего на борту было девять человек, восемь пассажиров и пилот, не выжил никто из них. Вертолёт направлялся на баскетбольный матч для девочек, в котором Джанна и двое её товарищей по команде должны были играть в спортивной академии, принадлежащей Коби Брайанту.

Как писал NEWS.ru ранее, Коби Брайант посмертно получил телевизионную премию «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса. Как отметили организаторы премии, после окончания легендарной карьеры в НБА Брайант продолжал вдохновлять всех своей страстью и доброй волей благодаря бесчисленным благотворительным пожертвованиям в сообщества Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии.