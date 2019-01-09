Климов выступит на чемпионате России вместо Кубка мира

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Лидер российской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов

Лидер российской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов выступит на чемпионате России, который пройдёт в Чайковском. Спортсмен принял решение взять паузу в международных стартах.

«Этот старт будет одним из квалификационных к чемпионату мира, поэтому в соревнованиях примут участие все сильнейшие, приедет и юниорский состав», — приводит слова президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина Дмитрия Дубровского ТАСС.

Дубровский добавил, что Климов поедет на чемпионат мира без отбора. Он отметил, что победитель чемпионата России также отправится на чемпионат мира.

На турнире «Турне четырёх трамплинов» Климов стал 15-м. В общем зачёте Кубка мира россиянин идёт на 11-й позиции. В середине ноября прошлого года спортсмен выиграл этап Кубка мира.

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт в Валь-ди-Фьемме (Италия) с 10 по 13 января.