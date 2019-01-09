USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent59.90 $ Bitcoin4,003.12 $
МОСКВА-14°C18:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Климов выступит на чемпионате России вместо Кубка мира

Лидер российской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов Павел Лисицын/РИА Новости

Лидер российской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов

спорт [ версия для печати ]

Лидер российской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов выступит на чемпионате России, который пройдёт в Чайковском. Спортсмен принял решение взять паузу в международных стартах.

«Этот старт будет одним из квалификационных к чемпионату мира, поэтому в соревнованиях примут участие все сильнейшие, приедет и юниорский состав», — приводит слова президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина Дмитрия Дубровского ТАСС.

Дубровский добавил, что Климов поедет на чемпионат мира без отбора. Он отметил, что победитель чемпионата России также отправится на чемпионат мира.

На турнире «Турне четырёх трамплинов» Климов стал 15-м. В общем зачёте Кубка мира россиянин идёт на 11-й позиции. В середине ноября прошлого года спортсмен выиграл этап Кубка мира.

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт в Валь-ди-Фьемме (Италия) с 10 по 13 января.


#сборнаяРоссии #ЕвгенийКлимов #Прыжкиналыжахстрамплина
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
спорт 19:11, 18 ноября 2018
Климов впервые выиграл этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина
спорт 11:30, 18 октября 2018
Климов хочет выиграть чемпионат мира и Олимпиаду
Лента новостей
политика 18:13
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Сербию
общество 18:13
Москва готовится к крещенским купаниям
спорт 18:11
Лидер «Ростова» продолжит карьеру в «Спартаке»
происшествия 18:07
Завод цинкования загорелся под Оренбургом
общество 18:06
Артистов шапито арестовали во время представления
Другие новости
спорт 18:11
Лидер «Ростова» продолжит карьеру в «Спартаке»
спорт 17:59
Крушельницкий ищет деньги на оплату суда в CAS
спорт 17:47
Стали известны подробности предстоящего боя Ломаченко
спорт 17:30
ЦСКА продлил контракт с Робинсоном
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top