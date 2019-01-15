Кличко назвал новость о его возращении на ринг «фейком»

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко опроверг информацию о возобновлении спортивной карьеры.
Кличко назвал эту новость «фейковой», сообщает Sports Illustrated. Ранее сообщалось, что Владимир Кличко вернётся на ринг и проведёт бой против британца Диллона Уайта.
Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году. За свою карьеру он выиграл 64 поединка, 53 из которых нокаутом, а также 5 раз проиграл. В своих последних боях против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри Кличко проиграл.