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Геркусу в «Локомотиве» нашли замену

Василий Кикнадзе Viktor Chernov/Global Look Press

Василий Кикнадзе

спорт [ версия для печати ]

Руководство футбольного клуба «Локомотив» прекратило сотрудничество с Ильёй Геркусом, занимавшим пост генерального директора команды. На его место назначен Василий Кикнадзе, сообщает пресс-служба клуба.

Кикнадзе с 2013 года является членом совета директоров «железнодорожников».

Геркус возглавил «Локомотив» летом 2016 года. До этого, с 2008 года, он работал в питерском «Зените» в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а с 2011 года — заместителем по стратегическому развитию. 


#футбол #Локомотив #ИльяГеркус #ВасилийКикнадзе
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