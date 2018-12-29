Геркусу в «Локомотиве» нашли замену

Руководство футбольного клуба «Локомотив» прекратило сотрудничество с Ильёй Геркусом, занимавшим пост генерального директора команды. На его место назначен Василий Кикнадзе, сообщает пресс-служба клуба.
Кикнадзе с 2013 года является членом совета директоров «железнодорожников».
Геркус возглавил «Локомотив» летом 2016 года. До этого, с 2008 года, он работал в питерском «Зените» в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а с 2011 года — заместителем по стратегическому развитию.