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Касперович вспомнил о строивших козни Логинову чехах

Александр Касперович Александр Вильф/РИА Новости

Александр Касперович

спорт [ версия для печати ]

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал об отношении иностранных спортсменов к возвращению российского биатлониста Александра Логинова после допинговой дисквалификации.

«Это был ужас, он не спал ночами, сильно переживал; я как-то успокаивал. На Кубке IBU в Арбере Сашку провоцировали чехи, французы — козни строили. В гонках били по палкам, много чего творили. Я узнавал это от тренеров, которые стояли по дистанции. Потом шёл к нему: Санька, что у тебя там случилось? Да ничего, ударили специально», — приводит слова тренера Sports.ru.

Касперович добавил, что всегда твердил спортсмену: нельзя отвечать, нужно всё доказывать на дистанции.

«Кто-то стартует в минуте перед тобой — догоняй, нужно его со второго-третьего круга хлопнуть. Только результат, по-другому ты никак не ответишь», — сказал он.

Тренер подчеркнул, что часто просил тренеров не оставлять Логинова одного.

«Сашка прошёл через страшные вещи — я не могу рассказывать. Но его характер — сильнейший», — заключил Касперович.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что самую действенную помощь биатлонисту Александру Логинову оказывали тренер Александр Касперович и бывший президент СБР Александр Кравцов. По мнению Тихонова, именно они помогли Логинову не сломаться, когда тот отбывал допинговую дисквалификацию.

Ранее норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё заявили, что им тяжело принять возвращение в спорт «отстранённых за допинг». Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

На этапе Кубка мира в Нове-Место, который завершился 23 декабря, россиянин дважды становился вторым, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.

Касперович открестился от воровства инвентаря, писал News.ru.


#биатлон #АлександрЛогинов
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