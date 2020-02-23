https://static.news.ru/photo/7ee04e24-5619-11ea-b152-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов и Александр Касперович Фото: kasperovichbiathlon/instagram.com

Российский тренер по биатлону Александр Касперович рассказал, что на чемпионате мира в Антхольце взял чужую аккредитацию на полчаса и не собирался использовать её в корыстных целях. Этот поступок повлёк за собой целое разбирательство, которое устроил Международный союз биатлонистов (IBU) совместно с итальянской полицией, подозревая Касперовича и его подопечного Александра Логинова в нарушении антидопинговых правил.

Использование чужой аккредитации всегда было, и это не первый случай. Да, я нарушил, я извинился, но зачем разжигать ситуацию? Аккредитацию я взял всего на 30 минут. Я в ней никуда не убегал, никаких зон не пересекал, не заходил на стрельбище, не мешал тренерам, — цитирует ТАСС Касперовича.

Он пояснил, что за это нарушение полагается штраф в €500 и в Антхольце такое нарушение уже было у французской делегации, но им почему-то претензий не предъявляли.

Как писал NEWS.ru, личный тренер российского биатлониста Логинова Касперович считает, что его подопечный действительно может завершить карьеру из-за постоянных нападок. Он считает, что у Логинова «уже накипело и ему надоело бороться».

22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли.