Каширина в шестой раз выиграла чемпионат России по тяжёлой атлетике

https://static.news.ru/photo/97e853f0-e45b-11ea-8930-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Каширина Фото: instagram.com/tani240191

Татьяна Каширина в шестой раз подряд в своей карьере стала победительницей чемпионата России по тяжёлой атлетике. Очередной триумф многократной чемпионки мира и Европы случился на соревнованиях в Грозном.

Каширина выступает в весовой категории выше 87 килограммов. По сумме двух попыток спортсменка продемонстрировала результат в 305 кг. Она подняла штангу, которая весит 135 кг, а в толчке взяла 170 кг.

Серебряным призёром чемпионата страны стала Таисия Чижикова (222 кг, 97+125), а на третьем месте по итогам турнира расположилась Виктория Орлова (218 кг, 93+125).

Победительница Каширина приняла участие в шести чемпионатах России. И в каждом из них 29-летняя спортсменка занимала первое место. Кроме того, тяжелоатлетка пять раз побеждала на чемпионатах мира и восемь раз брала европейское золото. Также она является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, российский полутяжеловес, ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков (12-2) победил техническим нокаутом во втором раунде Райана Бейдера (27-6) и стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.