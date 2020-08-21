Каширина в шестой раз выиграла чемпионат России по тяжёлой атлетике

Татьяна Каширина в шестой раз подряд в своей карьере стала победительницей чемпионата России по тяжёлой атлетике. Очередной триумф многократной чемпионки мира и Европы случился на соревнованиях в Грозном.
Каширина выступает в весовой категории выше 87 килограммов. По сумме двух попыток спортсменка продемонстрировала результат в 305 кг. Она подняла штангу, которая весит 135 кг, а в толчке взяла 170 кг.
Серебряным призёром чемпионата страны стала Таисия Чижикова (222 кг, 97+125), а на третьем месте по итогам турнира расположилась Виктория Орлова (218 кг, 93+125).
Победительница Каширина приняла участие в шести чемпионатах России. И в каждом из них 29-летняя спортсменка занимала первое место. Кроме того, тяжелоатлетка пять раз побеждала на чемпионатах мира и восемь раз брала европейское золото. Также она является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне,
Как ранее писал NEWS.ru, российский полутяжеловес, ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков (12-2) победил техническим нокаутом во втором раунде Райана Бейдера (27-6) и стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.
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