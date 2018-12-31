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Касаткина проиграла в первом круге турнира WTA

Дарья Касаткина AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дарья Касаткина

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила австралийке Кимберли Биррелл в матче первого круга турнира WTA в Брисбене.

Встреча, которая длилась более трёх часов, завершилась с результатом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7).

Представительница России совершила восемь подач навылет, десять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.

Ранее News.ru писал о победах и поражениях российских теннисистов в 2018-м. Теннисные сезоны меряются Большими шлемами — мэйджорами, хотя как такового межсезонья в этом виде спорта нет. Даже во время официального перерыва теннисисты играют выставочные матчи и проводят коммерческие встречи. Если же говорить о «Шлемах», то сейчас самое время подвести итоги уходящего года. 


#теннис #турнир #WTA #ДарьяКасаткина
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