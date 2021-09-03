Карим Халили занял второе место на фестивале Мартена Фуркада

Российский биатлонист Карим Халили занял второе место в мужском масс-старте на летнем фестивале лыжных видов спорта Мартена Фуркада во французском Анси, уступив лишь победителю гонки норвежцу Стурле Лэгрейду.

Лэгрейд захватил лидерство в середине гонки и благодаря стабильной и надёжной стрельбе довёл гонку до победы с результатом 25. Карим Халили уступил победителю 48,6 секунды и занял второе место. Ранее он также был вторым на шоу-гонке в немецком городе Висбаден. Третье место занял немецкий биатлонист Йоханнес Долль с отставанием в минуту от лидера. В отличие от победителя и второго призёра он получил два штрафа на огневом рубеже.

У женщин в аналогичной гонке победу одержала француженка Анаис Шевалье-Буше.

Как сообщалось ранее, российский биатлонист Матвей Елисеев и двукратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов не смогли принять участия в фестивале из-за необходимости по французским законам пройти десятидневный карантин после въезда в страну.