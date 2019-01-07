Хоккейную «молодёжку» призвали повзрослеть после МЧМ

https://news.ru/storage/news/1a6253447b1d997f3b0f79af807f21ef/d1aa8b16-bd4c-4e3d-ac53-ca563e0e2596_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Вячеслав Быков

Заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков поделился мнением о поступке капитана молодёжной сборной России Клима Костина в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2). После поражения Костин выругался в сторону трибун.

Быков объяснил это эмоциональностью и молодостью игрока. Он добавил, что нужно заботиться о том, чтобы не навредить своими словами команде. В случае Костина именно это и произошло. Тренер подчеркнул, что хоккеистам сборной пора взрослеть.

«Клим сделал немало громких заявлений. На мой взгляд, нужно уважать соперника, публику, среду, в которой ты находишься», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

В матче за третье место сборная России обыграла швейцарцев со счётом 5:2. В финале победу одержали финны.

Как писал News.ru, сборная России встретится со своими обидчиками в группе МЧМ.