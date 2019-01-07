Хоккейную «молодёжку» призвали повзрослеть после МЧМ

Заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков поделился мнением о поступке капитана молодёжной сборной России Клима Костина в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2). После поражения Костин выругался в сторону трибун.
Быков объяснил это эмоциональностью и молодостью игрока. Он добавил, что нужно заботиться о том, чтобы не навредить своими словами команде. В случае Костина именно это и произошло. Тренер подчеркнул, что хоккеистам сборной пора взрослеть.
«Клим сделал немало громких заявлений. На мой взгляд, нужно уважать соперника, публику, среду, в которой ты находишься», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
В матче за третье место сборная России обыграла швейцарцев со счётом 5:2. В финале победу одержали финны.
Как писал News.ru, сборная России встретится со своими обидчиками в группе МЧМ.