КамАЗ Шибалова врезался в вертолёт

https://static.news.ru/photo/ef525b06-572c-11eb-803e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamazmaster.ru

На ралли-марафоне «Дакар-2021» КамАЗ Антона Шибалова столкнулся с пролетавшим вертолётом.

Как сообщает «Матч ТВ», грузовик подпрыгнул на холме и зацепил вертолёт, который специально низко летел ради съёмок. В результате аварии на крыше КамАЗа оторвался воздухозаборник. Машина и вертолёт в порядке, из людей также никто не пострадал.

15 января на ралли-марафоне «Дакар-2021» завершились соревнования грузовиков. На 12-м спецучастке лучшим стал Мартин Мацик из «Биг Шок Рейсинг», но в общем зачёте первые три места заняли российские экипажи «КАМАЗ-мастера». Экипаж Шибалова стал вторым, первое место у Дмитрия Сотникова, третье — у Айрата Мардеева.

Как писал NEWS.ru, финал «Дакара-2021» омрачился гибелью французского мотогонщика Пьера Шерпена. Авария произошла на скорости 178 км/ч. Обнаруженный на месте происшествия врачами гонщик находился без сознания. Его сразу доставили в медучреждение, где было установлено, что он получил тяжёлые повреждения мозга. Шерпену сделали операцию.

Он скончался, когда его перевозили на медицинском вертолёте из госпиталя города Сакака в Джедду. В момент транспортировки он находился в искусственной коме.