КамАЗ Шибалова врезался в вертолёт

На ралли-марафоне «Дакар-2021» КамАЗ Антона Шибалова столкнулся с пролетавшим вертолётом.
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15 января на ралли-марафоне «Дакар-2021» завершились соревнования грузовиков. На 12-м спецучастке лучшим стал Мартин Мацик из «Биг Шок Рейсинг», но в общем зачёте первые три места заняли российские экипажи «КАМАЗ-мастера». Экипаж Шибалова стал вторым, первое место у Дмитрия Сотникова, третье — у Айрата Мардеева.
Как писал NEWS.ru, финал «Дакара-2021» омрачился гибелью французского мотогонщика Пьера Шерпена. Авария произошла на скорости 178 км/ч. Обнаруженный на месте происшествия врачами гонщик находился без сознания. Его сразу доставили в медучреждение, где было установлено, что он получил тяжёлые повреждения мозга. Шерпену сделали операцию.
Он скончался, когда его перевозили на медицинском вертолёте из госпиталя города Сакака в Джедду. В момент транспортировки он находился в искусственной коме.