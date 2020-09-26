Какие маски у бесстрашных пилотов болидов: фото Гран-при «Формулы-1» в Сочи

15 лет назад Мария Шарапова возглавила рейтинг WTA, став первой российской теннисисткой, занявшей первую строчку рейтинга. Мария Шарапова — одна из самых известных и титулованных спортсменок мира. Экс первая ракетка мира. Победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Одна из десяти женщин в истории, кто выиграла все турниры Большого шлема. Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде). Победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде. Одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира

В 2016 году Шарапова объявила о применении допинга, а именно запрещённого препарата мельдония. Антидопинговый комитет Международной федерации тенниса дисквалифицировал её на два года. После поданной апелляции дисквалификация была сокращена до...