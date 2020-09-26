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Какие маски у бесстрашных пилотов болидов: фото Гран-при «Формулы-1» в Сочи

16:55, 27 сентября 2020
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Именно в России стартовала вторая половина сезона «Формулы-1». Чемпионат мира перестал ограничиваться этапами в Западной Европе и по-настоящему открыл свои двери для зрителей России. В Сочи на трибунах собрались 30 тысяч болельщиков. В период пандемии это первый этап «Формулы-1», где было разрешено принять такое количество фанатов. И гонщики и зрители соблюдают меры антикоронавирусной безопасности. Только на момент традиционного излияния шампанского маски были сняты. Гоночный уик-энд в Сочи проходит с 24 по 27 сентября.

Болельщики перед стартом гонки на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 ВТБ Гран-при России 2020 на трассе Сочи Автодром

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Даниил Квят

Zuma\TASS

Себастьян Феттель

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шарль Леклер

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Льюис Хэмилтон

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пьер Гасли

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Себастьян Феттель

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Макс Ферстаппен

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ландо Норрис

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шарль Леклер

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валттери Боттас

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Серхио Перес

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шарль Леклер

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антонио Джовинацци

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даниэль Риккардо

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Болельщица перед стартом гонки на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 ВТБ Гран-при России 2020 на трассе Сочи Автодром

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карлос Сайнс-младший

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Эвакуация болида пилота команды Макларен Карлоса Сайнса-младшего

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас, победивший в гонке на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 ВТБ Гран-при России 2020

Алексей Филиппов/РИА Новости

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