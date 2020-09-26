Какие маски у бесстрашных пилотов болидов: фото Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Именно в России стартовала вторая половина сезона «Формулы-1». Чемпионат мира перестал ограничиваться этапами в Западной Европе и по-настоящему открыл свои двери для зрителей России. В Сочи на трибунах собрались 30 тысяч болельщиков. В период пандемии это первый этап «Формулы-1», где было разрешено принять такое количество фанатов. И гонщики и зрители соблюдают меры антикоронавирусной безопасности. Только на момент традиционного излияния шампанского маски были сняты. Гоночный уик-энд в Сочи проходит с 24 по 27 сентября.
Болельщики перед стартом гонки на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 ВТБ Гран-при России 2020 на трассе Сочи Автодром
Екатерина Лызлова/РИА Новости
Даниил Квят
Zuma\TASS
Себастьян Феттель
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Шарль Леклер
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Льюис Хэмилтон
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пьер Гасли
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Себастьян Феттель
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Макс Ферстаппен
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ландо Норрис
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Шарль Леклер
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Валттери Боттас
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Серхио Перес
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Шарль Леклер
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Антонио Джовинацци
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Даниэль Риккардо
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Болельщица перед стартом гонки на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 ВТБ Гран-при России 2020 на трассе Сочи Автодром
Екатерина Лызлова/РИА Новости
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Карлос Сайнс-младший
Екатерина Лызлова/РИА Новости
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Эвакуация болида пилота команды Макларен Карлоса Сайнса-младшего
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пилот команды Мерседес Валттери Боттас, победивший в гонке на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1 ВТБ Гран-при России 2020
Алексей Филиппов/РИА Новости
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