Кафельников высказался об обвинениях Панарина в избиении девушки

https://static.news.ru/photo/a44d356c-7663-11eb-8289-96000091f725_660.jpg Евгений Кафельников Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал ситуацию с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, которого обвинили в избиении девушки.

По его мнению, всё это является спланированным вбросом. Кроме того, ему показалось странным, что информация появилась только сейчас.

Меня смущает то, что вся эта история открылась именно сегодня. Мне не кажется это случайным, — отметил теннисист.

Кафельников считает, что обвинения стали ответом на гражданскую позицию хоккеиста, который открыто критикует ситуацию в России. Он добавил, что целью является порча репутации Панарина, имеющего другие взгляды и пользующегося большой популярностью.

Спортсмен добавил, что хоккеисту нужно оставаться собой и быть честным, передаёт «Советский спорт».

Как писал NEWS.ru, ранее бывший главный тренер клуба «Витязь» Андрей Назаров заявил, что действия руководства команды в ситуации с хоккеистом Артемием Панариным, произошедшей в 2011 году, были неправильными. По его словам, решение рассказать об этой истории спустя девять лет может быть связано с тем, что он повзрослел.

Ранее Назаров заявил, что инцидент произошёл в декабре 2011 года в Риге после матча с местным «Динамо». Спортсмен с несколькими товарищами по команде пошёл в бар, где по неизвестным причинам несколько раз ударил гражданку Латвии. В итоге его задержали сотрудники полиции. За игрока вступились авторитетные жители Риги, переговорившие с представителями правоохранительных органов и замявшие случившееся. Тренер добавил, что слышал о €40 тысячах наличными.