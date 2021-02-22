Назаров объяснил, зачем обвинил Панарина в избиении девушки

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Действия руководства команды «Витязь» в ситуации с хоккеистом Артемием Панариным, произошедшей в 2011 году, были неправильными, заявил бывший главный тренер подмосковного клуба Андрей Назаров.

По его словам, решение рассказать об этой истории спустя девять лет может быть связано с тем, что он повзрослел.

Понимаете, когда тебе 37 лет, ты находишься в хайпе, общаешься с серьёзными людьми, то ты многого не понимаешь. А когда тебе 46, то ты понимаешь, что в этой ситуации мы были неправы и нужно было поступать по-другому, не скрывать. Я ещё раз хочу извиниться за то, что поступил неправильно и помог Панарину спрыгнуть с этой истории, — заявил тренер.

Назаров подчеркнул, что лично помогал спортсмену и извиняется за это. Он также призвал Панарина рассказать правду.

Что он скажет? Улыбнётся? Хорошо! Те, кто его знает, всё поймут. Такие истории случаются, они не единичны, и все почему-то молчат, забывают. А меня это гложет изнутри, потому и решил рассказать, — отметил он.

Тренер также сообщил, что есть более 30 свидетелей той ситуации, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее обозреватель издания New York Post Молли Уолкер прокомментировал скандал с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Ранее Назаров заявил, что инцидент произошёл в декабре 2011 года в Риге после матча с местным «Динамо». Спортсмен с несколькими товарищами по команде пошёл в бар, где по неизвестным причинам несколько раз ударил гражданку Латвии. В итоге его задержали сотрудники полиции. За игрока вступились авторитетные жители Риги, переговорившие с представителями правоохранительных органов и замявшие случившееся. Тренер добавил, что слышал о €40 тысячах наличными.