В США посчитали, что Назаров хочет лишить Панарина шансов на Олимпиаду

Обозреватель издания New York Post Молли Уолкер прокомментировал скандал с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, которого обвинили в избиении девушки.
После публикации поста в Instagram от 21 января Артемий опасался, что его шансы на Олимпиаду серьёзно снизились, — отметил журналист.
По его мнению, теперь бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров, который и сообщил об инциденте, может попытаться ещё больше повлиять на ситуацию с участием хоккеиста в Играх.
Ранее Назаров заявил, что инцидент произошёл в декабре 2011 года в Риге после матча с местным «Динамо». Спортсмен с несколькими товарищами по команде пошёл в бар, где по неизвестным причинам несколько раз ударил гражданку Латвии. В итоге его задержали сотрудники полиции.
Назаров рассказал, что за игрока вступились авторитетные жители Риги, переговорившие с представителями правоохранительных органов и замявшие случившееся. Тренер добавил, что слышал о €40 тысячах наличными.
Как писал NEWS.ru, ранее агент Панарина Пол Теофанос прокомментировал заявление о том, что спортсмен избил девушку в 2011 году.
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