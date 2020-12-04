Кафельников нецензурно высказался о российском футболе

https://static.news.ru/photo/1cbde5c2-360f-11eb-88d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников раскритиковал футбол в России. По его мнению, футболу в стране пришёл конец, даже несмотря на деньги «Газпрома».

Вместе с тем теннисист положительно отозвался об украинском футболе.

Всё-таки дух Валерия Лобановского в украинском футболе до сих пор живет! А мы даже с деньгами «Газпрома» для убогого «Зенита» ничего сделать не можем. Футболу в России настал *** швайн, — нецензурно высказался спортсмен в своём Twitter.

Такое высказывание Кафельников сделал на фоне неудачных выступлений российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. Накануне московский ЦСКА проиграл австрийскому «Вольфсбергу» со счётом 0:1 и остался без плей-офф Лиги Европы. В тот же день, 3 декабря, украинская «Заря» обыграла английский «Лестер».

Ранее главный тренер футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко поражение против австрийского «Вольфсберга» назвал катастрофой. Подопечные Гончаренко три года подряд не выходят в евровесну, писал NEWS.ru.