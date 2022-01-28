Кадыров и Бетербиев были довольны: как в Грозном прошёл турнир ACA

Чемпион лиги ACA Магомедрасул Гасанов провёл первую успешную защиту титула, Рустам Керимов второй раз в карьере победил Абдул-Рахмана Дудаева, Шамиль Шахбулатов сумел вернуться в бой, который почти проиграл, а Томаш Дек задушил соперника фирменным приёмом Алексея Олейника. Рассказываем подробно о турнире ACA 135.

Камбэк Шахбулатова и «иезекииль» Дека

В рамках этого турнира также должна была состояться встреча двух бывших чемпионов организации в тяжёлом весе. Однако буквально в последний момент стало известно, что Евгений Гончаров получил травму и шикарное противостояние с Салимгереем Расуловым так и осталось только на бумаге.

Но почётные гости в лице Рамзана Кадырова, чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева и главы лиги Eagle FC Шамиля Завурова внакладе не остались. В отсутствие тяжеловесов яркое выступление показал Шамиль Шахбулатов. Лучший друг Юсуфа Раисова совершил невероятный камбэк в поединке с Игорем Жирковым.

Игорь постоянно инициировал борьбу в этом поединке. Шамиль пытался в ответных попытках забросить удушающий приём или треугольник, из которых его соперник выбирался. Но не без потерь. Важный момент произошел в концовке первого раунда, когда Жирков отправил Шахбулатова в тяжелейший нокдаун. Только сирена смогла спасти чеченского бойца от поражения, но его соперник уже получил преимущество в два очка.

Игорь продолжил работать в привычном стиле и зарабатывал баллы активными действиями. Однако неспроста Шамиль пытался поймать его на приём. Попыток пять оказались неудачными, но за 30 секунд до окончания боя Шахбулатов все-таки сумел плотно закрыть треугольник, и Жирков постучал в знак сдачи.

Не менее запоминающейся получилась победа Томаша Дека. Словацкий спортсмен, открывший основной кард, оказался в невыгодном положении в партере против Мурада Каламова. Но, находясь снизу и не контролируя соперника ногами, он выполнил «иезекииль», передав оппонента в объятия Морфея.

Мощный реванш

В соглавном поединке вечера ожидалось яркое выступление со стороны Абдула-Рахмана Дудаева и Рустама Керимова, которые уже провели одну зрелищную встречу в 2019 году. Тогда по итогам пяти раундов вакантный пояс чемпиона выиграл Керимов.

На этот раз на кону не было никаких титулов, однако это отнюдь не означало, что спортсмены находятся на спаде. Наоборот, встреча показала, что оба выросли как бойцы. Причём ощутимо.

Противостояние началось на сумасшедших скоростях. Керимов так или иначе пытался выйти на борьбу и, соответственно, на болевой или удушающий приём. Но Дудаев планировал драться только в стойке. Причём Абдул-Рахман показал изумительные навыки защиты от борьбы. Моментами и он получал преимущество в партере, но быстро призывал соперника подняться.

Первые пять минут прошли в обоюдной рубке, поэтому минимальное преимущество можно было отдать Дудаеву. Керимов, в свою очередь, активно приступил к борьбе во втором раунде, выйдя на треугольник. Когда захват Рустама «закрылся», казалось, что бывшего обладателя титула ACA считанные секунды отделяют от досрочной победы, но Дудаев вывернулся и оказался сверху соперника.

Керимов потратил очень много сил на болевой приём, поэтому остаток раунда он спасался, убегая от атак соперника. При этом Дудаеву удался удар коленом в голову соперника.

В третьем раунде Рустам продолжил инициировать переводы, но уже он был в них менее успешен, чем ранее. Абдул-Рахман выбирался из них быстрее, и борьба разбивалась моментами красивого противоборства в стойке. Однако и борьба была красочная. Чего стоит только один суплекс в исполнении Керимова!

В итоге единогласным решением победу одержал Рустам. Хотя Дудаев является одним из любимых бойцов Рамзана Кадырова, президент Чеченской Республики аплодисментами приветствовал победителя и утешал проигравшего.

Вмешательство врача

Магомедрасул Гасанов первый раз в карьере вышел на поединок в качестве чемпиона ACA. Свой титул он получил без боя, потому что его бывший обладатель Саламу Абдурахманов не появляется в клетке уже более двух лет. Гасанов выиграл пояс временного чемпиона в прошлом году, и через несколько месяцев лига повысила его статус до основного.

В поединке с Абдул-Рахманом Джанаевым действующий чемпион выглядел явным фаворитом, если отталкиваться от побед обоих спортсменов над Артёмом Фроловым. Встреча подтвердила расклад сил. Гасанов был более нацелен на победу, хотя его бившее через край желание едва не привело к остановке боя в первом раунде и признанию поединка несостоявшимся. Поднимаясь с колен, Магомедрасул от всей души врезался головой в челюсть сопернику, которому потребовался перерыв, чтобы прийти в себя.

После пропущенного удара головой и с каждым следующим ударом я начинал «плыть», — признался уже после окончания поединка Джанаев.

В целом сценарий всей дистанции боя не сильно менялся в каждом раунде. При любой возможности Гасанов пытался включить борьбу и помучить соперника активными действиями, что ему и удавалось.

В конце четвёртого раунда чемпион был близок к тому, чтобы оформить нокаут. Претендента спасла сирена, но осмотревший Джанаева врач рекомендовал рефери оставить встречу. Гасанов оформил победу техническим нокаутом.

Я голоден так, словно одержал первую победу. Это только начало моей карьеры. Я буду развиваться и делать очень громкие бои, — сказал Гасанов после боя.

Также он попросил чек на $50 тысяч долларов, который полагается за лучшее выступление или лучший нокаут турнира. Просьбу Гасанова почётные гости встретили с улыбкой.