Кабаева дала совет Медведевой

https://news.ru/storage/news/6ec005466793a2953d3f5a0c141292a3/61714e8c-ed07-474d-bb5b-097e2f22a292_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алина Кабаева

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась по поводу неудачных выступлений фигуристки Евгении Медведевой. Она посоветовала спортсменке не обращать внимания на комментарии в социальных сетях и СМИ.

«Женя очень талантливая и очень перспективная спортсменка, и я уверена, она еще себя покажет. Если не будет сидеть в соцсетях», — приводит её слова «Спорт-Экспресс».

Кабаева добавила, что и в её карьере были взлёты и падения, но она никогда не читала негативных комментариев в прессе.

На первенстве страны — 2018 Медведева заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

За свою карьеру Медведева выиграла два золота чемпионата мира, два золота чемпионата Европы и финала Гран-при. На Олимпиаде в Пхёнчхане она уступила соотечественнице Алине Загитовой.

Как писал News.ru, Медведева поделилась планами на Новый год.