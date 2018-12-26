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Кабаева дала совет Медведевой

Алина Кабаева Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алина Кабаева

спорт [ версия для печати ]

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась по поводу неудачных выступлений фигуристки Евгении Медведевой. Она посоветовала спортсменке не обращать внимания на комментарии в социальных сетях и СМИ.

«Женя очень талантливая и очень перспективная спортсменка, и я уверена, она еще себя покажет. Если не будет сидеть в соцсетях», — приводит её слова «Спорт-Экспресс».

Кабаева добавила, что и в её карьере были взлёты и падения, но она никогда не читала негативных комментариев в прессе.

На первенстве страны — 2018 Медведева заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

За свою карьеру Медведева выиграла два золота чемпионата мира, два золота чемпионата Европы и финала Гран-при. На Олимпиаде в Пхёнчхане она уступила соотечественнице Алине Загитовой.

Как писал News.ru, Медведева поделилась планами на Новый год.


#ЕвгенияМедведева #АлинаКабаева
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