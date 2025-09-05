Известный тренер объяснил, почему Россия не смогла обыграть Иорданию Тарханов: в игре России с Иорданией было мало командных действий и много ошибок

Сборная России допустила много ошибок в матче против национальной команды Иордании, заявил NEWS.ru тренер Александр Тарханов. Он добавил, что во втором тайме игра стала лучше благодаря проведенным заменам.

Медленно играли, командных действий в атаке мало, в обороне было много ошибок. Второй тайм получился намного лучше: сделали замены и взяли все в свои руки. Батраков и Кисляк? Молодые, скоростные, быстро думают и принимают решения. Во многом из-за них игра раскрылась. Больше выделить особо некого, — сказал Тарханов.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что сборная России должна играть сильнейшими игроками в любых матчах, поскольку является лицом страны. Он отметил, что всегда возникают вопросы, когда выходит смешанный состав.

Сборная России по футболу завершила товарищеский матч с командой Иордании нулевой ничьей. Встреча состоялась на московской «Лукойл-Арене». Российская команда занимает 35-е место в мировом рейтинге, тогда как их соперник находится на 64-й позиции и является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. Иорданская сборная прибыла в Москву в воскресенье, 31 августа. Следующий матч российской команды запланирован на 7 сентября в Эр-Райяне, где им предстоит встретиться с командой Катара.